Doarps- en buerthuzen "op omfallen" troch hege enerzjyprizen

De gasprizen binne yn in jier tiid hast tsien kear oer de kop gien. Foar in soad doarpshuzen is dat in ekstra grut probleem, om't de enerzjyrekken faak de grutste útjefte is, seit Andreae. "Doarsphuzen driuwe op frijwilligers. En der is troch corona al net in soad fet op 'e bonken mear. Dus in soad fan dy doarpshuzen steane hjir toch wol op omfallen."

Der binne al in pear dy't de kommende tiid de rekken net betelje kinne, dus dy hâlde de doarren ticht. "En ik hâld myn hert fêst dat dat allinnich mear wurde."

Stipe nedich om te ferduorsumjen

Andreae tinkt dat de ferduorsuming fan doarpshuzen in oplossing wêze kin. Mar dêr is fansels jild foar nedich. "Der is al in grut tal dwaande mei it ferduorsumjen en in hiel soad oaren wolle it graach. Mar de maatregels dy't je dêrfoar nimme moatte kostje ek jild."

"Wy wolle út Doarpswurk wei yn petear mei gemeenten en provinsje", seit Andreae. "En dat is echt net om it hantsje op te hâlden en te freegjen om sinten. It giet dan bygelyks om renteleaze lieningen dêr't doarpshuzen duorsumer mei makke wurde kinne. Sa giet de gasrekken nei beneden en is miskien foar te kommen dat de doarren ticht moatte."