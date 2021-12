De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "Brievebus"

Minsken hâlde graach in oar ferantwurdlik foar ferfelende saken, en ien dy 't in soad yn de media komt is gjin persoan mear mar in boechbyld. Dat jilde al langer foar politisy, mar jildt hieltyd mear ek foar wittenskippers. En dat wylst wittenskippers krekt yn de tiid fan no hieltyd mear frege wurde om bûten de muorren fan harren ivoaren toer te trêdzjen en har kennis goederjousk te dielen mei de mienskip. Want de kennis is fan en foar ús allegearre.

Eartiids hiene de ivoaren tuorren fan 'e wittenskip hielendal gjin brievebussen. Lit stien dat dêr gedachten fan 280 tekens lang, dy't ien wachtsjend op de bus like gau foarmet, yn 'e tuorren binnenkamen. Dat dat no wol bart is fansels net allinnich min. It is goed dat je it net iens wêze kinne mei wittenskippers, politisy, bestjoerders en mei je meiminske, en ek dat je it feit dat je it ûniens binne op in leechdrompelige wize diele kinne. Dat hâldt eltsenien skerp en ferbûn.

Tsjin ynhâldlike krityk moatte je as wittenskipper of bestjoerder ek kinne. Sels om krityske noaten op je styl of je kieze moatte je mei in bytsje selsspot laitsje kinne. Mar bedrigingen geane altyd te fier, ek as bliken docht dat se foarkomme út ûnfermogen of ûnbegryp.

Dit lêste is wol wêrom't it krekt sa wichtich is dat wittenskippers en politisy nei bûten stappe en útlizze hoe't saken yninoar sitte. Utlizze wat der wol en net kloppet, wat wy wol en net witte, útlizze hoe't karren ta stân komme. Dat is gjin garânsje foar begryp, mar wol in stap yn de goede rjochting en needsaaklik yn tiden dat alles sa 'framed' wurdt dat it op ferskate wizen út te lizzen is, krekt hoe'tst wolst.

Ek tusken wittenskip en polityk is der net altyd begryp of skeel. Al jierren harrewarje de akademyske wrâld en de polityk oer de ynvestearringen yn it ûndersyk en heger ûnderwiis. Op basis fan deselde sifers fûn minister Van Engelshoven yn 2018 bygelyks dat sy in ynvestearring fan 577 miljoen sjen liet, wylst de factsheet fan de Vereniging van Universiteiten, ôfkoarte VSNU, útkaam op in besuniging fan 65 miljoen. Van Engelshoven neamde dat, en ik sitearje: "de logica van Holle Bolle Gijs, die propte en schrokte en nog van honger niet kon slapen." Gjin bedriging, mar grif ek gjin blyk fan respekt. Wol ûnterjochte 'framing'.

Underwilens is de koers aldergeloks wizige. Ljochtpuntsjes yn it nije regearakkoart binne it ôfskaffen fan it lienstelsel en de klam op Open Science as nije noarm. Ek wurdt der wer ynvestearre en dat is goed nijs, al is dizze ynvestearring fier fan ûnfoldwaande foar in sektor dy't jierren te krijen hân hat mei hurde besunigingen en bliuwt de ynvestearring fier efter mei de ynvestearring yn it basisûnderwiis, dy't oars as it heger ûnderwiis al meardere ynvestearringen seach.

Dêr't polityk, wittenskip en ik tink dat de stille mearderheid it oer iens binne, is dat watst ek fan dit alles fynst, it nea oanlieding wêze kin ta bedriging. Dêrom wurdt der likegoed yn it nije regearakkoart as by de wittenskiplike organisaasjes VSNU, NWO en KNAW stelling naam tsjin bedrigingen en wurde foarstellen dien om dit oan te pakken.

Ik hoopje dat dy foarkomme kinne dat wittenskippers har weromlûke yn de ivoaren toer en de brievebus tichtplakke. Oars wurdt Open Science wol in hiele grutte útdaging, en krystkaarten ferstjoere ek."