Strân fan Skiermûntseach leit fol mei deade mientsen

'Slachting'

It giet net allinnich om Skiermûntseach. Der komme ek meldingen fan sike en deade mientsen fierderop, lykas yn Grinslân.

"Dat is heel bijzonder", seit Lollinga. "want het is een typische wadvogel." Neffens him is der sprake fan in echte slachting ûnder de mientsen. Mientsen binne strânrinners. In part dêrfan oerwinteret yn it Waadgebiet, in oar part makket in tuskenstop op it Waad en giet letter fierder nei Afrika.