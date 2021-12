'Gondelvaart op Wielen' fan Droegeham ymmaterieel erfgoed: "Kroan op it wurk"

De Hamster korso seach al hast twa jier út nei dit momint. Yn 2018 waard de 'Corsokoepel' opdrjochte as lanlik gearwurkingsferbân, mei as doel ynternasjonale erkenning fan de optochten mei blommeweinen en alles wat dêr by heart.

"Je moasten in hiel dossier oanlizze. Dat hat de korsokoepel dien, mei input fan alle korso's. Dat is troch de minister oanbean", leit Hamstra út. Lanlik hiene de korso's wol erkenning, mar ynternasjonaal noch net.

'Kribel yn 'e búk'

Tongersdei wie it momint fan de wierheid. "Der wie in livestream út Parijs wei, dêr't UNESCO byinoar kaam om alle foardrachten te behanneljen. Op in gegeven stuit wie 'corso culture of The Netherlands' oan bar. Doe sloech er de hammer: 'adopted.' Ik hie wol in kribel yn de búk. It is wol hiel bysûnder dat ús korsokultuer op sa'n list stiet."