Noch in soad iepen eintsjes by de Lelyline

Hoewol't in ûndersyk yn opdracht fan it Ryk en it Noarden sjen litten hat dat de Lelyline tusken de 4,2 en 6,4 miljard euro kostet, hâldt it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat rekken mei in folle heger bedrach fan 5 oant 10 miljard euro. Dan is de opjefte foar it winnen fan fûnsen noch grut.

Boppedat lizze de koälysjepartijen de bal by de regio: Fryslân, Grinslân, Drinte en Flevolân moatte in flink bedrach op it kleed lizze. Ek moatte der miljarden út Europa wei komme.