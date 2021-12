Soad stjergefallen yn ien wike | Noch gjin topamateurfuotbal takom moanne

It bûn hat wol wurke oan in alternative kalinder. Dy is noch net folslein rûn, mar dúdlik is wol dat der wedstriden op keunstiis ferriden wurde sille. Ek wol de organisaasje foar in langere perioade nei Luleå, yn Sweden. Ferline jier hie de KNSB ek al in grutter wedstriidprogramma yn dat plak. Uteinlik waard de kalinder doe ek skrast troch corona.

Mar dit jier tinkt de organisaasje dat der minder problemen binne. Under oare it iepen nasjonaal kampioenskip op natueriis en in útgebreide Grand Prix-rige steane op it programma.