OMT wol nije maatregels fanwegen omikron | Oanpaste eineksamens fanwege corona

Demisjonêr minister Hugo de Jonge wol net foarútrinne op mooglike nije maatregels yn ferbân mei de omikronfariant fan it coronafirus. "Maar als het nodig is om dat virus scherp af te remmen, te vertragen - om die golf die verwacht wordt te vertragen, dan zullen we die maatregelen nemen. Of dat nodig is, horen we van het OMT", sei De Jonge tsjin de NOS.

It Outbreak Management Team komt mei oanbefellings, wêrnei't in oerlis yn it Catshuis folget oer eventuele politike stappen.