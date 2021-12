OMT oerleit oer omikronfariant

In pear dagen nei de nijste coronabeheinings komt it Outbreak Management Team (OMT) wer byinoar. It is it 134e oerlis fan de saakkundigen dy't it kabinet advisearje. Se prate hjoed ûnder mear oer de omikronfariant fan it coronafirus.

Yn Nederlân is dy firusferzje by mear as hûndert minsken fêststeld. It soe ta in nije weach besmettingen en sikehûsopnamen liede kinne. Oft dat echt bart, is net dúdlik. De fariant ferspriedt him rap, mar it is noch net bekend hoe siik minsken derfan wurde kinne.

Demisjonêr premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge makken tiisdei ûnder mear bekend dat de skoallen takom wike ticht gean moatte. De maatregels dy 't der al wiene, wurde ferlinge. De maatregels jilde yn prinsipe oant 14 jannewaris, mar Rutte sei der fuortendaliks by dat der miskien earder al "een nieuw weegmoment komt".