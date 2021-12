Kommandant fleanbasis: oerlêst net de bedoeling, mar definsje hat opdracht

De measte oerlêst wurdt ûnderfûn by grutte oefeningen. Dy net mear yn Ljouwert dwaan is gjin opsje. "Maar we proberen het tot een minimum te beperken. We gaan naar het buitenland bijvoorbeeld. Noorwegen is de plek voor een grote oefening. We werken ook samen met de Noren. De intentie is ook om in de toekomst het geluid meer te verdelen tussen Nederland en Noorwegen."

'Kontakt is yntinsiver as earst'

Yn de kommisje lûdshinder, dêr't tongersdei ûnder oare de pleatslike belangen fan Dronryp, Marsum en Stiens oer de oerlêst fertelden, kaam ek nei foaren dat der ûntefredenheid is oer de lette reaksjes fan de fleanbasis.

Doorten fynt just dat it kontakt mei de saneamde auditkommisje, dy't meisjocht op it lûdsmjitnet, goed is. "Het contact is intensiever dan in het verleden. Daarin leggen we uit dat we er zeker mee bezig zijn, maar we hebben onze taakopdracht."