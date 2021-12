sc Hearrenfean wint nei in lang lykwicht mei 2-0 fan De Treffers

Oan de begjin fan de wedstriid wie it sykjen foar de ploech fan It Hearrenfean. De fuotballers koene noch net echt in iepening fine yn de sterke ferdigening fan De Treffers. It spul fan Hearrenfean wie noch te sleau om grutte kânsen op te smiten.

Oanfierder Halilovic krige in giele kaart nei in oertrêding op Ippel. In terjochte kaart, want Halilovic frustrearre troch yn in duel.

Lang wachtsjen op in kâns

It bleau lang wachtsjen op de earste echte kâns. Dy kaam der wol foar De Treffers, dy't gefaarlik de romte krigen. De oanfal fan Tjeu Langeveld koe noch krekt oer tikt wurde troch Mous, mar it wie in serieuze kâns foar de klup fan Groesbeek.

Hearrenfean besocht it baltempo wol omheech te bringen, mar de wedstriid bleau lang yn lykwicht. Dat bleau de 0-0-skoare ek.

Keeper Mous moast langút om in skot fan Tjeu Langeveld tsjin te hâlden. Langeveld wie der oan de rjochterkant fantroch en besocht it mei in hurd skot út de fiere hoek.