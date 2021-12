Cambuur ferliest nei slop begjin mei 1-2 fan NEC

Cambuur spile de bekerwedstriid thús yn in dizich stadion. Dat diene de Ljouwerters mei in soad fan B-âlvetal, want fêste krêften Mac-Intosch, Uldrikis, Kallon, Bangura, Maulun, Hoedemakers en Jacobs sieten allegearre op 'e reservebank.

Al nei twa minuten foel de earste goal fan de wedstriid, yn it neidiel fan Cambuur. Yn it besykjen om de bal by de goal wei te hâlden nei in gefaarlike corner fan NEC, skeat Gullit de bal yn eigen doel.

It skeelde net folle of der soe al in 0-2 falle fia Duelund. Mar dat koe noch keard wurde. Nei in kertier kaam de wedstriid wat mear ta libben. Paulissen skeat, mar syn skot kaam yn de moffen fan Vukovic telâne. NEC bleau druk setten op Cambuur.

Slop spul

It spul yn de earste helte wie by beide ploegen net geweldich. Cambuur liet de yndruk efter dat de ploech gjin prioriteit joech oan de wedstriid en it bekertoernoai net it wichtichst fynt. De bettere fuotballers bleaune op de bank sitten: likegoed Cambuur as NEC holden sa'n sân basisspilers oan de kant.

Nei de 40ste minút die bliken dat it hielendal yngewikkeld waard foar Cambuur om der noch wat fan te meitsjen. Proper skeat de bal frij maklik mei de linker foet yn de rjochter hoeke. NEC kaam foar te stean mei 0-2.