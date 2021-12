Roozemond oer spandoek: "Walging is het juiste woord, stelletje idioten"

By it Cambuurstadion waard yn de oanrin nei de Fryske derby in spandoek sjen litten mei de tekst 'Cambuur geeft je kopzorgen' en in tekening fan in hart oan in galge.

Undersyk

Roozemond jout oan dat der ûndersyk dien wurdt, mar dat noch net dúdlik is by wa't de aksje wei komt. "We hopen dat er beeldmateriaal van te vinden is. We accepteren dit onder geen beding. Deze idioten moeten gevonden worden. Ik hoop niet dat ze dicht geassocieerd zijn met onze club. Ik kan het mij niet voorstellen."