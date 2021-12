Actief Lokaal yn Dokkum wol Grutte Tsjerke út hannen fan ûndernimmers hâlde

De tsjerkeried fan Dokkum-Aalsum-Wetsens makke yn novimber bekend dat it hieltyd minder rendabel wurdt om tsjerken binnen de PKN te hâlden. In groep ûndernimmers wol de tsjerken yn de mienskip oernimme. Mooglik wurdt der dan in nije tsjerke boud yn Dokkum.

As dy plannen trochgeane, wurde de Fonteintsjerke, de Herberg en de Grutte Tsjerke ferkocht. Yn de de Grutte Tsjerke wurde dan noch wol tsjerketsjinsten holden, mar lokale partij Actief Lokaal hat noed oer dizze plannen.

"Historisch, cultureel, religieus centrum van Dokkum"

Cootje Klinkenberg, de fraksjefoarsitter fan Actief Lokaal, is dêrom úteinset mei in petysje. "Wij denken met een petitie ons college te kunnen overtuigen, van: 'ga niet meewerken aan de verkoop van deze kerk'. Dit is namelijk historisch, cultureel en religieus het centrum van Dokkum, maar voor heel Nederland. Hier komen tienduizend mensen op jaarbasis op bezoek."