Minister lit brêgen Koatstertille en Spannenburch foar 70 miljoen ferfange

Rykswettersteat hat it jild beskikber krigen fan demisjonêr minister Barbara Visser fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Sy fynt it wichtich om de brêgen te ferfangen, ek al is it kabinet noch demisjonêr. Yn Grinslân giet it om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug dy't ferfongen wurde.

Aldskou, Twellingea en Skûlenboarch moatte wachtsje

Foar eltse provinsje is sa'n 70 miljoen beskikber. Dêrmei is it potsje foarearst leech: oare brêgen kinne dus pas oanpakt wurde as der wer nij budzjet foar is. Dat giet yn Fryslân om de brêgen Aldskou, Twellingea en Skûlenboarch en yn Grinslân om de Busbaanbrug.

De plannen foar Koatstertille en Spannenburch moatte noch fierder útwurke wurde. De ynset is om hjir takom maitiid in beslút oer te nimmen.