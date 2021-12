Drugsrider feroardiele fanwegen deadlik ûngelok by Sweins

In 35-jierrige man fan Hjerbeam hat in healjier sel krigen omdat er mei syn auto in deadlik ûngelok feroarsake hat. De man ried hast trije jier lyn op de A31 by Sweins mei hege snelheid efterop de auto fan in pear fan Harns. De frou fan it stel oerlibbe dat net, sy ferstoar in tal dagen letter yn it sikehûs.