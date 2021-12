Leech ûntwerp nij Feanster hotel wint, direkte omwenners wolle gjin fan beide

Op dat plak, by de oprit nei de A32, komt in nij hotel fan Van der Valk. Der wienen twa ûntwerpen dêr't minsken út kieze koenen: in wat kompakter gebou fan 43 meter heech en de wat legere, mar langere. In grutte mearderheid fan de 140 reaksjes hat foar dat lêste model keazen.

De measten brûkten as argumint dat it legere gebou better yn de omjouwing past. Der is ek in groep, benammen de direkte omwenners, dy't beide ûntwerpen net sitten sjogge. Sy meitsje har soargen oer in negatyf effekt fan it hotel op har leefomjouwing.