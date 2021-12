'Harige mosdiertjes' binne pleach foar kustfiskers

"Op see is it behoarlik beroerd, it leit allegearre op de boaiem", seit Durk van Tuinen fan it Nederlânsk fiskersbûn. "De netten rinne der faaks fol mei. Dat betsjut datsto net goed fiskje kinst. De fiskers moatte dan in oar plak sykje."

Fan IJmuiden oant Amelân

De harige mosdiertjes sitte yn sa'n 50 persint fan it fiskgebiet foar de kust, seit Van Tuinen. "We ha it oer streken fan IJmuiden oant en mei Amelân."

Om't de mosdiertjes sa massaal yn de netten sitte, wurde der minder garnalen fongen, mar neffens de fisker hat it gjin gefolgen foar de garnalepriis. "Dat hinget fan mear faktoaren ôf."

Gefaarlik

Dochs kin it spul wol gefaarlik wêze foar de fiskers. "As je dy bisten yn de netten krije, is it krekt of leist foar anker. Dyn skip rint hast fêst", seit Van Tuinen. "Dan moatst it spul noch omheech helje. Yn de nacht kin dat gefaarlik wêze."