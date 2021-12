Nij taslaggesysteem moai foar takomst: "Ik hoopje dat se derfan leard ha"

De Vries ferlear troch de affêre har baan en koe har eigen bedriuw net mear trochsette. Har wantrouwen yn it kabinet is bot oantaaste. "It kabinet is begjin dit jier opstapt, mar deselde fjouwer partijen regearje no troch. Dus ik hoopje dat se derfan leard ha, mar dat moat earst noch mar blike."

Troch de nije regeling moat foarkaam wurde dat âlden jild werom betelje moatte. "Dat is in hiele soarch minder foar in hiel soad âlden. Foar âlden dy't it net allegear begripe mei it ynfoljen fan it papierwurk. Dêr is in protte yn misgongen."