Korporaasje bliid mei ein ferhierdersheffing: "Was oorzaak woningcrisis"

De belesting is yn 2013 ynsteld. "Er moesten tekorten worden aangevuld en de corporaties zien er rijk uit", seit De Roos. "Die hebben veel huizen en daar kan wel wat van afgeroomd worden, dacht men."

Hûzen geskikt hâlde

Mei it jild wol De Roos de gebouwen ferduorsumje en fernije. "We krijgen te maken met een vergrijzing en we moeten rekening houden met onze toekomstige huurders. Daar moeten we onze woningen geschikt voor houden."

Geduld

It kin net allegear fan de ien op oare dei, warskôget De Roos. Hy freget dêrom om geduld. "Als het allemaal direct gaat, dan klotst het geld tegen de plinten op kijken mensen naar ons: 'waarom doen jullie niets?' Maar we zijn ook afhankelijk van gemeentes, we moeten locaties hebben. Als we ergens willen slopen, moeten we met huurders in gesprek. Daar moeten we de tijd voor nemen."

Accolade hat sa'n 16.000 hûzen yn Fryslân. "Met een beetje geluk zijn de slechtste woningen als eerste aan de beurt. En kunnen we op die manier iedereen rustig aan voorzien van goede isolatie en nieuwe installaties om woningen van het aardgas af te krijgen."

Legere enerzjypriis

It is de bedoeling dat de hierders it ek fernimme yn de beurs. "Voor dezelfde huurprijs kunnen mensen in een beter geïsoleerde woning blijven wonen. Dan hoeft de huurder minder energielasten te betalen."