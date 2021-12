Earste derby foar Doke Schmidt yn Cambuurshirt: "Ik wil gewoon winnen"

Nei in suksesfol jier yn De Adelaarshorst kaam Schmidt werom nei sc Hearrenfean. Mar it waard net dêr't er op hope hie, hy siet in soad op de bank. Doe't syn kontrakt ôfrûn, naam Schmidt nei 16 jier ôfskie by sc Hearrenfean. Doe't Foeke Booy yn 2019 belle om te sizzen dat Cambuur belangstelling hie, twivele er net. Ek al lei de oergong gefoelich.

'Net skrikke'

"M'n zaakwaarnemer belde me en zei: niet schrikken. Maar m'n contract liep af en in principe was ik werkloos. Ik ben niet naïef, natuurlijk denk je daar wel over na. En ik ben bij Cambuur heel goed opgevangen door Henk de Jong en Foeke Booy, dat maakte het veel minder lastig."

Opnij in doelpunt meitsje yn de wedstriid fan it jier, krekt as earder yn de IJsselderby, soe foar Schmidt hielendal spesjaal wêze. "Dat zou fantastisch zijn. Maar ik heb nog geen een keer gescoord voor Cambuur. Ik ben er niet heel erg mee bezig. Ik wil gewoon graag winnen, op wat voor manier dan ook."