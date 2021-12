81 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | 'Stjoer ek fuortset ûnderwiis earder mei fakânsje'

It tal siikmeldings is yn novimber mei in tredde omheech gien yn fergelyk mei oktober. It trochsneed fersompersintaazje wie 5,1 prosint. Neffens ArboNed en HumanCapitalCare is dat "uitzonderlijk hoog". Yn it ûnderwiis melden 14 fan de 100 meiwurkers harren ris siik.

Yn ferbân mei it coronafirus duorret it foar in lytse groep wurknimmers lang foardat se wer werom binne. Troch de coronamaatregels ferwachtsje de arbotsjinsten dat it tal siikmeldings yn desimber sakje sil.