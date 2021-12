81 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Lanlik 16.439 nije besmettingen

De callcenters fan de GGD hawwe it smoardrok. Woansdei krigen se hast in miljoen telefoantsjes fan minsken dy't in ôfspraak meitsje woenen foar in coronaprik. Ek tongersdei wie it drok: "Het landelijke callcenter van de GGD GHOR heeft te maken met een extreme piekbelasting waardoor het telefonisch maken van een prikafspraak moeilijk is."

Neffens de GGD is it better om online in prikôfspraak te meitsjen. As minsken dochs perfoarst belje wolle, kinne se dat it bêste tusken de middei dwaan.