81 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | 'Jou fuortset ûnderwiis ek earder fakânsje'

Alderenbûn ANBO seit dat in protte 60-plussers it dreech hienen mei it meitsjen fan in ôfspraak foar in boosterprik. De ANBO wol dêrom dat 60-plussers ek in booster krije kinne sûnder in ôfspraak.

Neffens it bûn is digitaal in ôfspraak meitsje foar in protte senioaren dreech. In telefoanyske ôfspraak wie somtiden ek gjin oplossing. Dan waard bygelyks de ferbining ferbrutsen.