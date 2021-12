Q&A: Olympyske kwalifikaasje stiet op it spul, mar hoe wurket de matriks?

Hoefolle dielnimmers meie nei de Olympyske Spelen?

"Nederlân mei net mear as achttjin reedriders stjoere nei de Olympyske Spelen yn Peking. Njoggen by de froulju en njoggen by de manlju. By de lêste Spelen fjouwer jier lyn yn Súd-Koreä wiene dat noch tsien manlju en tsien froulju."

Hoefolle dielnimmers meie foar eltse ôfstân meidwaan?

"Op hast eltse ôfstân meie trije Nederlanners dielnimme. Allinnich op de 5.000 meter by de froulju, de 10.000 meter by de manlju en by de massastart dogge twa Nederlanners mei. By de ploege-efterfolging dogge fansels ek trije Nederlanners mei."

Hoe wurdt bepaald watfoar reedriders nei de Spelen gean?

"Om te bepalen hokker njoggen reedriders nei de Spelen meie en op watfoar ôfstân, is de matriks ûntwikkele. Dat is in list mei alle ôfstannen dêr't de seleksjekommisje fan tinkt dat de kâns it grutste is dat Nederlân it bêste prestearret."

"Om te bepalen op watfoar ôfstân Nederlân de grutste kâns op in gouden medalje hat, sjocht de seleksjekommisje nei de útslaggen fan alle wrâldbekers en it WK ôfstannen tusken 11 jannewaris 2021 en 17 desimber 2021. Dêrby telle de lêste fjouwer wrâldbekers yn it nije jier swierder. Dêr komt in list út."

Wat hast dan oan dy list?

"Oan de hân fan dy list kinst de nammen fan de reedriders ynfolje. As bygelyks bepaald wurdt dat de kâns op goud op de 1.000 meter it grutst is, dan komt dy boppe-oan de list te stean. Folge troch bygelyks de 1.500 meter op plak twa, de 5.000 meter op plak trije ensafuorthinne."

Kinst in foarbyld jaan?

"Nederlân hat bygelyks de wrâldkampioen op de 1.000 meter (Kai Verbij) en Nederlân hat trije kear de 1.000 meter wûn (Hein Otterspeer en twa kear Thomas Krol) by de earste trije wrâldbekers fan dit seizoen. Omdat sy op dy ôfstân sa faak wûn hawwe, is de kâns grut dat de 1.000 meter hiel heech komt te stean yn de matriks."

Watfoar Nederlanner docht dan mei oan de 1.000 meter? Hoe wurdt dat bepaald?

"Dêr spilet it OKT in wichtige rol yn. It OKT is de ôfkoarting foar 'Olympysk Kwalifikaasje Toernoai'. Ast as reedrider bygelyks op it OKT op in earste plak terjochte komst op de 1.000 meter en dy stiet heech op de matriks, dan bist wis fan in plak op de Olympyske Spelen."