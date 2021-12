Friso Douwstra wiis mei kabinetsstipe Thialf: "It sjocht der hiel goed út"

It wurd Thialf wurdt mar ien kear neamd yn de budzjettêre bylage fan it koälysjeakkoard, en dan ek nochris tusken twa heakjes: "Vanaf 2022 is structureel 25 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid (inclusief Thialf)."

Yn kontakt mei ministearje

It bedrach fan 1 miljoen is it bedrach dat it iisstadion struktureel tekoart komt. De fjouwer miljoen foar de kommende fjouwer jierren komme út de strukturele bydrage fan 25 miljoen euro dy't beskikber is foar it stimulearjen 'van sport en bewegen'.

Direkteur Marc Winters fan Thialf hat yn oare media al oanjûn it fantastysk nijs te finen. De Twadde Keamer moat noch wol grien ljocht jaan, mar in pear wiken lyn gie de Keamer ek akkoard mei in bydrage fan 1 miljoen foar ien kear.