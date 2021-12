Stichting Wolvenhek fynt in wolveterritoarium yn Súdeast-Fryslân min plan

De stichting fynt dat in striemin idee. Se sizze dat de Deputearre oan Provinsjale Steaten taseit hjirmei Fryslân frij te hâlden fan de wolf, mar dat is net wier.

Yn Súdeast-Fryslân mei de wolf ûnbeheind syn gong gean. Feehâlders krije advys en subsydzje foar in ûnmooglike opdracht, fynt de stichting. It iennige advys dat opfolge wurde kin is: ferkeapje de skiep en doch de kij en hynders op stâl.

'Boeren lestich makke'

De stichting is fan betinken dat de beskerme status fan de wolf dêrtroch fierder opkrikt wurdt. It wurdt de boeren lestiger makke mei it tsjinhâlden fan de wolf op it hiem.

Fierder soe it folslein ûndúdlik wêze wat der bart as in wolf him langere tiid bûten it territoarium ophâldt. De fraach is oft der dan wol wer nije territoaria ûnstean. Mei it risiko dat de hiele provinsje aanst ta territoarium foar de wolf ferwurdt.

De stichting ropt de Provinsjale Steaten op om dit plan net te akseptearjen. Sy sizze dat der dan gjin fee mear oerbliuwt yn de greiden.