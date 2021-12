Gjin bekerstunt fan Harkemase Boys: RKC Waalwijk is fierstente sterk

Yn de slotfaze wie Berwout Beimers noch tichteby de earetreffer. Hy trochseach in weromspylbal fan RKC, mar skode de bal krekt njonken.

RKC makke noch wol twa doelpunten. Earst makke Thierry Lutonda in knappe oanfal fan RKC goed ôf en in minút letter waard it fia Saïd Bakari ek noch 0-5.

De Harkiten binne dêrmei útskeakele. Foar harren is it no winterskoft. De tredde divyzje leit nammentlik al in skoftsje stil yn ferbân mei de coronamaatregels.