Fryske reaksjes op it regearakkoart: "It Noarden docht derta"

In oar punt is it skrassen fan de ferhierdersheffing. Dêrtroch kinne wenteboukorporaasjes mear jild útjaan. Dat jild kin ynvestearre wurde yn nijbou of it ferduorsumjen fan besteande huzen. Neffens Romke de Jong is dat goed nijs. "Wy sjogge grutte kânsen foar Fryslân as it om wentebou giet. It betsjut ek dat wentebou yn it middensegmint mear romte krijt."

Lelyline

Fierder is dúdlik wurden dat der sa'n trije miljard euro reservearre wurdt foar de Lelyline, de spoarline dy't fan de Rânestêd, oer ûnder oare Drachten, nei Grins rinne moat.

"Dit is fantastysk nijs en in grutte stap om it noarden te ferbinen mei de Rânestêd", fynt De Jong. "It is no oan de provinsjes en gemeenten om der wurk fan te meitsjen. Ik haw nocht om der as Frysk Keamerlid mei oan de gong te gean." Europa en de regio moatte ek jild tasizze. "Wy moatte noch wol puzelje oan wat der by komme moat, mar it kin no wol hannen en fuotten krije."

'Boppeslach'

Deputearre Avine Fokkens neamt de reservearring fan 3 miljard foar de Lelyline in 'boppeslach.' De sjampanje waard iepenlutsen op it Provinsjehûs. "Dit is ons feestje, het is fantastisch. Het zou raar zijn als de Lelylijn niet in het regeerakkoord komt, maar het blijft spannend. Ik ben blij dat het komende kabinet voornemens is om dit te gaan doen."