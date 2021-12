Fryske reaksjes op it regearakkoart: "It Noarden docht der ta"

Twadde Keamerlid Romke de Jong fan koälysjepartij D66 is grutsk dat iisstadion Thialf de kommende fjouwer jier wis is fan in miljoen euro it jier út Den Haag wei. "It is in ikoan dêr't wy topsporters opliede. Yn it koälysje-akkoart sjogge wy dat de frege miljoen ek gewoan bean wurdt foar de kommende fjouwer jier."

Mear huzen foar it middensegmint

In oar punt is it skrassen fan de ferhierdersheffing, dêrtroch kinne wenteboukorporaasjes mear jild útjaan. Dat jild kin ynvestearre wurde yn nijbou of it ferduorsumjen fan besteande huzen. Neffens Romke de Jong is dat goed nijs. "Wy sjogge grutte kânsen foar Fryslân as it om wentebou giet. It betsjut ek dat wentebou yn it middensegmint mear romte krijt."