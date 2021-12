Johnny Jansen wol syn opstelling safolle mooglik itselde hâlde: "Geen grote veranderingen"

It bekerduel stiet tongersdei om 21.00 oere op it programma. Noch gjin sechstich oeren letter stiet 'de wedstriid fan it jier' op de rol. Neffens Johnny Jansen is it net ideaal. "Het was mooi geweest als we nu konden toeleven naar de derby tegen Cambuur. Maar dit is wat het is. Het is jammer, maar zo is het nu eenmaal."

"Stiekem gaat het ook wel over Cambuur. De jongens worden er in de supermarkt wel mee geconfronteerd dat Cambuur eraan komt. Maar we zijn er allemaal van doordrongen dat de wedstrijd tegen De Treffers een heel belangrijke is."