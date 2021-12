Fûns komt fan woansdei ôf omjouwing Wynpark Fryslân yn 'e mjitte

It jildt yn it fûns wurdt beskikber steld troch de eigener fan de 89 turbinen as in soarte kompensaasje, al is it dat juridysk sjoen net. Fan woansdei ôf kinne dêr oanfragen foar yntsjinne wurde.

Oanfragen út de regio

Dy oanfragen moatte wol binnen in straal fan likernôch 10 kilometer wei komme, leit foarsitter Siem Jansen fan it fûns út. "Je moet ergens een grens trekken, dat is onvermijdelijk. Het is geen rechte streep op de kaart, maar het is eigenlijk gekoppeld aan plaats en postcode. Die afspraak is met de voorbereidingsgroep van bewoners en overheden gemaakt."

Belangstelling

Jansen ferwachtet in soad flecht op 'e koai. "Ik weet al dat er verschillende groepen aan het warmdraaien zijn. Vorige week was er een digitale voorlichtingsbijeenkomst, daar waren ook mensen bezig met het ontwikkelen van plannen. Men wist natuurlijk al dat er geld beschikbaar kwam."