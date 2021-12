Yn oanrin nei de derby bekert Cambuur mei 'volle overtuiging' tsjin NEC

De ferwachting is dat Mees Hoedemakers ien fan de spilers wêze sil dy't de bekerwedstrtiid tsjin NEC net spylje sil. Hy is belangryk foar Cambuur en is krekt werom fan in blessuere.

Bosschaart is net benaud dat de Cambuurspilers wat oer de bekerwedstriid hinne sjen sille nei de wedstriid tsjin sc Hearrenfean: "Dat is wel wat menselijk. Iedereen weet, en dat weet ik ook, dat de wedstrijd tegen Heerenveen een wedstrijd is die je ten koste van alles wilt winnen. Maar NEC staat er wel aan te komen. Die wedstrijd moet je gewoon spelen."

"We kunnen de KNVB moeilijk vragen om die bekerwedstrijd over de wedstrijd tegen Heerenveen te tillen. Dus wij gaan die wedstrijd spelen in de volle overtuiging dat we die wedstrijd ook kunnen winnen".