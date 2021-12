HEA! Sam de skoalhûn

Sylvan wie op slach fereale doe't er skoalhûn Sam foar de alderearste kear seach. De labradoodle fan ûnderwiisassistint Trees van der Molen fan csg Bogerman yn Snits is de earste skoalhûn fan Nederlân. Sylvan en ek learling Matthijs boartsje alle dagen efkes mei him. "In hûn bringt safolle fleurichheid en respekt. Mei Sam jilde der efkes gjin regels en dat is hiel befrijend foar learlingen", fertelt Van der Molen. Matthijs werkent dat, hy hat nammentlik tics. "Ik heb mijn spieren niet altijd onder controle en dat is wel vervelend. Door Sam word ik rustig."