Kabinet: 3 miljard foar Lelyline, gjin nije fergunning gaswinning ûnder Waad

Gaswinning

It regearakkoart hat ek wichtich nijs te melden oer de gaswinning ûnder it Waad. Sa sille yn de takomst gjin nije fergunningen ôfjûn wurde. Yn it akkoart stiet fierder dat de rinnende proseduere, oer gaswinning by Ternaard, 'afgerond wordt'. It is noch net hielendal dúdlik wat dat krekt betsjut.

It soe teoretysk sa wêze kinne dat de gaswinning by Ternaard de lêste is dy't in fergunning kriget. Wannear't dy proseduere fuortendaliks stopset wurdt, moat der in soad jild betelle wurde oan de NAM. Dêrom liket it der no op dat de proseduere ôfmakke wurdt, wêrby't de kâns hiel grut is dat de oanfraach de natuerfergunning net rûn kriget.

Thialf

Der komt de kommende fjouwer jier 1 miljoen euro yn it jier besikber foar Thialf. Dat is it bedrach dat it iisstadion struktureel tekoart komt. Dat jild sit beflappe yn in strukturele bydrage fan 25 miljoen euro dy't beskikber komt foar it stimulearjen 'van sport en bewegen'.

Ferhierdersheffing

De ferhierdersheffing wurdt skrast. Dat betsjut dat wenningboukorporaasjes wer mear jild útjaan kinne oan bygelyks wenningbou en de ferduorsuming fan besteande huzen.