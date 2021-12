Emosjonele boargemaster Agricola ropt op ta faksinaasje: "Der is safolle fertriet"

Reden foar de lege faksinaasjegraad yn Dantumadiel is neffens Agricola in kombinaasje fan meardere faktoaren. Wat dêrboppe hinget is de stânfêstige mentaliteit fan de ynwenners: Ien kear nee is nee, benammen by de jeugd.

Oanpak

De faksinaasjegraad moat dus omheech. Hoe dogge jo dat? It is in syktocht, fertelt de boargemaster. Ek yn oerlis mei oare boargemasters. Sa is der wolris tocht om alle ynwenners persoanlik in brief te stjoeren, mar dat is fanwege de privicaywet net mooglik.

De tydlike priksintra yn Dantumadiel wiene ek sa'n idee, mar dy waarden minimaal besocht en dan benammen ek noch troch minsken fan bûten de gemeente. Der is no wol oerlis mei de GGD's en húsdokters. Agricola hopet dat syn iepen brief en oprop yn de media en op de sosjale media wat opsmyt.