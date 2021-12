Reaksje op skriezerapport: sûnder jild hienen der noch minder skriezen west

Yn dat krityske rapport 'Waar is de grutto' wurdt de konklúzje lutsen dat it belied net wurket. Der giet hieltyd mear jild hinne, mar it tal skriezen giet hieltyd nei ûnderen. Mooglik doge tellingen net, wurdt sein en op guon plakken giet it just wol goed mei de skries.

Wiet lân en letter meane

Murk Nijdam fan Wommels set him al jierren yn foar de skries mei wiete stikken greide. "We ha hjir in bêst jier hân, der binne in soad piken grut wurden." Syn lân is wieter en hy meant letter om de pykjes kâns te jaan om grut te wurden. "Dat wurket wol, mar de sinten ha ek wol nut hân, oars wie de skries wol mei útstjerren bedrige. Dat jild is ek de kommende jierren noch nedich."

Al bliuwe rôfdieren ek altyd noch in grutte bedriging. "Dat sille we net foarkomme kinne. As der mar mear piken grut wurde dan bliuwe der ek mear yn libben." Neffens him is syn wize fan buorkjen geskikt. "As mear boeren dat dogge, sille der oer hûndert jier noch wol skriezen wêze."