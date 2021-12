Pieter Weening fan kommend seizoen ôf ploechlieder by team fan Groenewegen

By de Australyske ploech wurdt Weening ploechlieder fan Dylan Groenewegen. De sprinter, dy't no noch ûnder kontrakt stiet by Jumbo-Visma, makket op itselde momint as Weening de oerstap.

Weening hat der nocht oan seit er. Hy sjocht it as in foardiel dat er in soad fytsers ken en ek minsken fan de stêf. Boppedat neamt er it in eare om foar sa'n grut team te wurkjen en is er tankber foar de kâns.

De Harkyt hold ôfrûne jier op as profesjoneel hurdfytser. De grutste oerwinningen yn syn karriêre wienen twa etappes yn de Giro d'Italia en ien yn de Tour de France.

Yn oktober fan dit jier waard er nei ôfrin fan de Profronde fan Surhústerfean útroppen ta eareboarger fan de gemeente Achtkarspelen.