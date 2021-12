Omrop TIP: It ferhaal oer Fikingen en Friezen yn de Thúsakademy

De Fikingen: dy stoere fjochtersbazen út it hege noarden, dêr fiele wy ús graach ferbûn mei. En dat is ek net sa gek, want it is wis dat de Fikingen hjir yn de iere Midsiuwen omhúsmanne ha. Mar wat hat de rol fan de Fikingen no presys west yn ús skiednis, en wat ha se ús neilitten?

De Fikingen yn âlde Fryske gebieten

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm (direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy) hat jierrenlang ûndersyk dien nei de Fikingen yn de âlde Fryske gebieten en is promovearre op dit ûnderwerp. Hoe kamen de Fikingen hjir telâne en wat fierden se út? Hoe ferholden de ynwenners har ta dy ynrkingers, en wiene it werklik fan dy wylde rôvers en moardners? Wat ha de Fikingen neidat se ferdwûn wiene oan ús neilitten?