Laweidirekteur oer langere jûnslockdown: "Alle voorstellingen liggen eruit"

Direkteur fan De Lawei Stef Avezaat seach it nijs al wol oankommen, mar is der wol somber oer. It hat in soad gefolgen foar syn sektor. "Tot vijf uur kunnen de educatielessen op anderhalve meter doorgaan en de films hebben we verplaatst naar de ochtend en middag, maar alle voorstellingen liggen eruit."

Se besykje wol foarstellingen te ferpleatsen, mar dan wol yn it rinnende seizoen. "Niet alle voorstellingen kun je als matinee brengen. Bezoekers werken overdag en je moet een productie ook opbouwen. Dat zou betekenen dat technici veel eerder moeten beginnen om vijf uur 's ochtends."

Wol stipe, minder omset

Finansjeel krijt De Lawei stipe, mar se rinne wol omset út de merk mis. "De pijn zit vooral bij de zzp'ers, de techniek, ontwerpers, musici. En we kunnen niet doen waar we voor zijn: mensen bij elkaar brengen. Ons gebouw is helemaal in de kerstsfeer, maar voor het tweede jaar op rij gaat de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente niet door waar toch zo'n twee- of drieduizend mensen komen. Maar ook het honderdjarig jubileum van Concordia en VV Drachten in de grote zaal kan helaas niet doorgaan."

It is dreech om de moraal heech te hâlden. "Je wilt aan de slag, maar we houden de moed erin."