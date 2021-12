Operaasje Fryske Flagge: Jappie syn Australyske bern wolle werom nei Wurdum

It hat úteinlik de bêste fakânsje west dy't Van der Land ea hân hie: hy hat syn frou deroan oerholden. "Ik wie op de Salomonseilannen mei freonen. Doe trof ik Mary yn in lyts doarpke. Ik tocht: wow, dêr wol even mei prate. In wike letter wienen we ferloofd en in jier letter troud."

Dy rappe ferloving hie ek mei de kultuer te meitsjen: "Dan kinne je byelkoar wêze, minsken kinne der dan net ferkeard oer prate. Oars kin it grutte swierrichheden opsmite, as je even mei in famke prate. Dêr binne se hiel strang yn. As je ferlove, krijt elkenien yn it doarp dat te witten en kinne se der neat fan sizze."

Mary gong mei Van der Land mei nei Australië ta. "Dat gie poerbêst."

Gelske, Sjoukje en Stuart

Yn 1994 binne se troud. Yntusken wenje se mei trije bern yn in frijsteand hûs yn it doarpke Batlow. De nammen? Gelske, Sjoukje en Stuart. "Us heit syn namme wie Tjeerd, mar dat wie ûnmooglik foar de minsken om hjir út te sprekken. Gelske gong noch wol, mar Sjoukje wie ek al hiel dreech."