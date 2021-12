Zzp'ers wolle TOZO werom | miljoenen foar coronabanen yn soarch

De feriening fan zzp'ers (Vereniging Zelfstandigen Nederland) freget it kabinet om de coronastiperegeling TOZO werom te bringen foar troffen zzp'ers no't de jûnslockdown ferlinge is oant heal jannewaris. Yn in soad sektoaren as hoareka, kultuer en sport is minder wurk en selsstannigen komme dêrtroch neffens VZN yn "ernstige nood, zowel financieel als mentaal".