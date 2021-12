Lanlik 13.557 coronabesmettingen | 82 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

Faksinearre 70-plussers binne noch foar 82 persint beskerme tsjin in sikehûsopname troch it coronafirus. Dat hat Jaap van Dissel fan it RIVM tsjin de Twadde Keamer sein. De beskerming rint al langere tiid werom. Begjin desimber wie it persintaazje noch 84 persint, begjin novimber wie it 89 persint.

By minsken jonger as santich rint de beskerming minder hurd werom. By dy groep leit de saneamde faksineffektiviteit op it stuit op 93 persint, earder wie dat 97 persint.