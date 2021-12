Coronanijs 15 desimber: 627 Fryske besmettingen | Drokte by prikplakken

GGD GHOR Nederland ropt minsken op om geduld te hawwen by it meitsjen fan in ôfspraak foar in boosterprik. De organisaasje seit dat de GGD-meiwurkers de boosterprikoperaasje "onder hoogspanning" útfiere moatte.

Yn trochsneed moatte minsken tolve minuten reizgje nei in faksinaasjelokaasje, seit de GGD. "Als mensen sneller een afspraak willen, kan het zijn dat mensen daar langer voor moeten reizen." De GGD's moatte "8,5 miljoen Nederlanders in enkele weken tijd een vaccinatie aanbieden", seit GGD GHOR. "Een vaccinatiecampagne van deze omvang is nog nooit eerder vertoond in ons land."