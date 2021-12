Frijwilligers knappe belangeleas fertutearze tunen op

De tún yn Bûtenpost is fan Doetie Douma. Sy koe de ôfrûne jierren fanwegen har drege situaasje neat mei de tún begjinne. Nei kontakt mei har helpferliener waard se opjûn foar it túnprojekt. Dêr is se achternei besjoen tige bliid mei.

"Ik skamme my earst ek wol, mar dêr bin ik oerhinne stapt", fertelt Doetie Douma. "Want it smyt sa'n protte op, echt wier. Ik bin dan ek tige gelokkich dat ik trochset ha."

Ekologysk ferantwurde

Nei in helpoanfraach by de stichting wurdt earst besjoen wat de mooglikheden binne foar de ynrjochting fan de tún. Nei it bepraten fan it ûntwerp wurde de needsaaklike materialen en wurksumheden yn kaart brocht. It is wichtich dat de tún op in ekologysk ferantwurde wize oanlein wurdt. Dêrfoar hat de stichting subsydzje krigen fan it Iepen Mienskipsfûns.