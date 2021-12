Hieltyd mear jild, mar hieltyd minder skriezen: 'Belied wurket net'

It belied fan it ministearje fan Lânbou, Natuer en Itenskwaliteit is dus gjin sukses. It kin wol better. Dy konklúzje lûkt de Algemiene Rekkenkeamer yn it rapport Waar is de Grutto?

'Te iensidich'

It rapport is tiisdei oanbean oan de Twadde Keamer. Demisjonêr lânbouminister Carola Schouten, dy't it rapport earder ynsjen mocht, fynt de konklúzjes fan de Rekkenkeamer 'te iensidich'. Sy sjocht wol positive ûntjouwings, al groeit de greidefûgelstân noch net.

De skries is as nasjonale fûgel fan Nederlân it ikoan fan de greidefûgels. Moandei waard bekend dat der dizze maitiid opnij te min skriezen grut wurden binne.