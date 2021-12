Nij wurk by Caparis: produksje fan elektryske weintsjes

It doel is om achttjin fan dy weintsjes te meitsjen. Dêr krije se in pear moannen de tiid foar, om de bernesyktes derút te heljen en om deroan te wennen.

Tsien oant fyftjin meiwurkers sille dermei oan de slach. "Dit is geweldich", seit algemien direkteur Alex Bonnema entûsjast. "We hienen in pear jier lyn net tocht dat we no auto's meitsje sille. As it befalt, dan kinne we tsientallen, of miskien sels hûnderten fan dizze weintsjes meitsje."

Allroundmonteur Hille Bleeker is ien fan de earsten fan Caparis dy't se yn elkoar set. "It is hartstikke moai om dit te dwaan. It is allegear noch wat nij en it is wol wat oars as ynpakken. It is in hiele útdaging."