Harkemase Boys net benaud foar RKC: "We binne net mei dy lui dwaande"

Amateurklups meie nei fiven net mear traine. Mar om't Harkemase Boys yn it haadtoernoai spilet fan de KNVB-beker kin trainer Jan-Piet Bosma noch wol oan de slach mei syn groep. De fraach is allinnich hoelang noch.

Want de wedstriid tsjin RKC is woansdeitejûn. Mochten de Harkiten ferlieze, dan is it foarearst ek klear mei de trainingen. Dat is fan lettere soarch foar Bosma. Earst moat er syn ploech tariede op it treffen mei de Noard-Brabanners.

"Sa lang mooglik yn de wedstriid bliuwe, dat is it doel", fertelt de trainer fan Harkemase Boys. "Je moatte wol reëel wêze. Wy moatte in topdei ha en sy in minne dei. Dan komt it goed."