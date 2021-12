Skoallen bale fan lette beslút eardere krystfakânsje: "Laat het dan op tijd weten"

Ferskate skoallekoepels litte witte dat it sa let is dat se it nijs te hearren krije en dat se no te min tiid ha om har ta te rieden op takom wike. Want dat is noch de grutte fraach: krije learlingen takom wike echt fakânsje, of is it wol de bedoeling dat se thúsûnderwiis krije?

Direkteur-bestjoerder Hans Greidanus fan it PCBO yn Ljouwert is 'not amused'. "Minister Slob was heel duidelijk: we gaan ervoor om de scholen open te houden. En de PO-raad zei ook: als het wel anders moet, laat het dan op tijd weten. Dat had voor afgelopen weekend moeten zijn."

Minder fersprieding fan firus

Mar yn stee fan ferline wike lekte tiisdei út dat it demisjonêre kabinet de fakânsje nei foaren helje wol. It idee is dat bern dan minder kontakt mei-inoar ha en de kâns op fersprieding fan it firus ek minder grut is.