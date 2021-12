Mearkosten fan renovaasje Ofslútdyk rinne op oant 400 miljoen

De Ofslútdyk is net in provinsjale dyk, mar in Ryksdyk. Dochs moat provinsje Fryslân neffens Algra druk op de tsjettel sette. Net allinne wurknimmers hawwe der fan te lijen, mar ek bedriuwen meitsje in soad kosten.

"Fertsjinnet gjin priis"

Algra is net te sprekken oer de fertraging. "Dat it gjin priis fertsjinnet is dúdlik. It is krekt as binne de kop fan Noard-Hollân en Fryslân twadderangs gebieten. Wy sitte mei de Ofslútdyk al jierren yn de ellinde. Wy steane al twa jier lang yn de top 10 mei files yn it lân. De boargers binne gewoan de dupe."

Rykswettersteat jout ta dat der oer mearkosten ûnderhannele wurdt mei de belutsen boubedriuwen en wol om dy reden noch net fertelle om hoefolle jild it krekt giet. De partijen hoopje hjir yn it begjin fan 2022 út te kommen. As dat net slagget sil in ûnôfhinklike kommisje fan 'wize minsken' in oardiel útsprekke oer de hichte fan de mearkosten en wa't dêr foar opdraaie moat.