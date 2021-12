Deputearre Staten wol in 'wolveterritoarium' yn Súdeast-Fryslân

Eigeners fan fee yn in wolveterritoarium kinne maatregels nimme dy't steane yn de saneamde Faunaschade Preventiekit Wolven fan BIJ12.

Oan de iene kant wol de provinsje foarkomme dat skiep en oar fee slachtoffer wurde fan de wolf, oan de oare kant moat de wolf sels ek beskerme wurde.

Advys wolvekonsulint

Fierder wol Deputearre Steaten in wolvekonsulint ynstelle. Dy kin feehâlders fergees advisearje en helpe by de oanfraach fan in subsydzje.

De maatregels wurde naam op advys fan de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân, dy't yn maart ynsteld is. Harry Oosterman is foarsitter fan de projektgroep, dy't it probleem yn byld bringe moat en de provinsje advys jout oer wolveskea en maatregels.

Omdat yn it neistlizzende Drinte no permanint in wolvinne húsmannet, wurdt de projektgroep no offisjeel omfoarme yn in gebietskommisje. Fryslân is op dit stuit noch net in offisjele wolveprovinsje, mar wol in 'wolverisikogebiet', seit deputearre Klaas Fokkinga.

Neffens him sil fan it wengebiet fan de wolf yn Drinte ôfhingje hoe grut oft it wolveterritoarium yn Súdeast-Fryslân krekt wurdt. It leit foar de hân dat it yn earste ynstânsje gean sil om nasjonaal park it Drints-Friese Wold yn de gemeente Eaststellingwerf.